Imposta di soggiorno, per le minori entrate ristori a 13 Comuni bergamaschi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comune di Bergamo sarà ristorato con 665 mila euro mentre Torre Pallavicina con 71 euro. Sono 13 i Comuni bergamaschi che possono beneficiare dei ristori governativi destinati ai Comuni che scontano minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo scorso 8 luglio ha firmato il Decreto concernente il “Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comune di Bergamo sarà ristorato con 665 mila euro mentre Torre Pallavicina con 71 euro. Sono 13 iche possono beneficiare deigovernativi destinati aiche scontanoderivanti dalla mancata riscossione dell’dio del contributo di sbarco. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo scorso 8 luglio ha firmato il Decreto concernente il “Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei ...

