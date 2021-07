Il video che mostra Youns El Bossettaoui colpire con un pugno l’assessore di Voghera Massimo Adriatici, prima di venire ucciso (Di giovedì 22 luglio 2021) Alcuni giornali italiani hanno pubblicato un video girato da una telecamera di sicurezza che mostra parzialmente quello che è successo martedì sera prima che Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza di Voghera (provincia di Pavia), uccidesse con un colpo di pistola Leggi su ilpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Alcuni giornali italiani hanno pubblicato ungirato da una telecamera di sicurezza cheparzialmente quello che è successo martedì serache, assessore alla Sicurezza di(provincia di Pavia), uccidesse con un colpo di pistola

borghi_claudio : Voi che vi domandate come mai ci sia in tendenza #ApartheidVaccinale e #IoStoConBorghi. Prendete qualche minuto per… - pfmajorino : Il video di #Salvini sulla legittima difesa fa vomitare. Altro che chiacchiere. - davidefaraone : Ricordo alla senatrice Cirinnà che le liste di proscrizione venivano fatte in questo paese dal regime fascista e c… - sermat43 : TikTok ha superato se stesso con video inutili e una miriade di giovani ragazze che credono tutte di diventare infl… - guymontag70 : RT @_cieloitalia: La polizia francese marcia con i manifestanti che chiedono di fermare i blocchi e le vaccinazioni obbligatorie. https://t… -