“Hysaj verme” | scritta compare a Roma quartiere Flaminio

Mentre il giornalismo ha archiviato la pratica Hysaj – del resto che volete che sia la messa in stato d'accusa di un calciatore reo di aver cantato un brano della Resistenza italiana – la vita reale prosegue e nella vita reale non c'è stata alcuna archiviazione. Dopo le dichiarazioni di ieri dell'agente di Hysaj, che è arrivato a un passo dallo scusarsi perché il suo assistito ha osato cantare un brano antifascista, stamattina sui muri di Roma – quartiere Flaminio – è comparsa una scritta contro il calciatore albanese della Lazio: "Hysaj verme, Ultras Lazio".

