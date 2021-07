Green Pass, Draghi: introdotto su base estensiva ma necessario per non chiudere le attività (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei Ministri di questa sera ha dato il via libera al nuovo decreto legge in materia di Covid e alla fiducia sulla riforma della giustizia, calendarizzata in aula per il 30 luglio prossimo a pochi giorni dall’inizio del semestre bianco. E’ lo stesso premier Mario Draghi a spiegare in conferenza stampa nel dettaglio sia il provvedimento relativo all’introduzione del Green Pass per cui è presente il ministro Speranza, che lo stato della riforma della Giustizia di cui ha parlato la ministra Cartabia. In attesa di una successiva definizione tre aree collegate al Pass verde: “scuola, trasporti, lavoro“, che spiega ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei Ministri di questa sera ha dato il via libera al nuovo decreto legge in materia di Covid e alla fiducia sulla riforma della giustizia, calendarizzata in aula per il 30 luglio prossimo a pochi giorni dall’inizio del semestre bianco. E’ lo stesso premier Marioa spiegare in conferenza stampa nel dettaglio sia il provvedimento relativo all’introduzione delper cui è presente il ministro Speranza, che lo stato della riforma della Giustizia di cui ha parlato la ministra Cartabia. In attesa di una successiva definizione tre aree collegate alverde: “scuola, trasporti, lavoro“, che spiega ...

