Gf Vip 6 | Anna Oxa nel cast di Alfonso Signorini? L’indiscrezione

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il GF Vip 6 sta per tornare a tenerci compagnia e il prossimo 13 settembre l’iconica porta rossa si aprirà per accogliere i vipponi di. Fra questi potrebbe esserci anche una cantante amatissima: stiamo parlando proprio diOxa. Leggi anche: Veronica Ciardi e Sarah Nile, il bacio saffico al Grande Fratello: VIDEO...

Ora Dagospia ha parlato di cinque nomi certi nel cast del GF6: 'Il cast al momento non è ...Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi ...... ma il gruppo di lavoro spera di poter chiudere perOxa . La cantante, già molto vicina durante la scorsa edizione del 'Grande Fratello', sarebbe uno dei sogni di Alfonso Signorini ma al ...Grande Fratello Vip 6, Ainett Stephens tra i concorrenti? L’indiscrezione Mancano ancora diverse settimane alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ...GF Vip 6: ultime news e gossip. Dopo avervi svelato in anteprima ed esclusiva il nome dell'ex Miss Italia Manila Nazzaro, Dagospia ha svelato i nomi anche di Katia Ricciarelli, Lou Castoldi, Gianmaria ...