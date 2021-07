Estate in diretta, Sandra Milo fa una confessione inaspettata su Federico Fellini (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervistata da Roberta Capua a “Estate in diretta” su Rai 1, Sandra Milo ha ripercorso la sua carriera e ha raccontato un aneddoto che riguarda il maestro Federico Fellini. Sul set il regista era abituato a riprenderla anche malamente. Vinta la timidezza iniziale, la Milo, un giorno, gli tirò addosso una ciabatta. Lui le chiese scusa. Tra le recenti interviste di Roberta Capua all’”Estate in diretta” su Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervistata da Roberta Capua a “in” su Rai 1,ha ripercorso la sua carriera e ha raccontato un aneddoto che riguarda il maestro. Sul set il regista era abituato a riprenderla anche malamente. Vinta la timidezza iniziale, la, un giorno, gli tirò addosso una ciabatta. Lui le chiese scusa. Tra le recenti interviste di Roberta Capua all’”in” su Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna

