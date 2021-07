Elodie debutta come attrice nel film Ti mangio il cuore: l’annuncio (Di giovedì 22 luglio 2021) La cantante Elodie è pronta a debuttare come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa: annuncio e prime dichiarazioni dell’artista E’ ufficiale Elodie Di Patrizi approda sul grande schermo: in arrivo il suo primo film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, tratto dall’ominimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. La produzione della pellicola è Indigo film Cinema, società di produzione indipendente fondata nel 1994. Elodie sarà ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 luglio 2021) La cantanteè pronta arenelTiildi Pippo Mezzapesa: annuncio e prime dichiarazioni dell’artista E’ ufficialeDi Patrizi approda sul grande schermo: in arrivo il suo primoTiildi Pippo Mezzapesa, tratto dall’ominimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. La produzione della pellicola è IndigoCinema, società di produzione indipendente fondata nel 1994.sarà ...

Advertising

HuffPostItalia : Elodie debutta al cinema come attrice - CAGLIARILIVEAPP : Elodie debutta al cinema con “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa - POPCORNTVit : Elodie debutta al cinema: ecco in quale film sarà protagonista - aforisti : Elodie debutta come attrice: “Il mio primo film sulla mafia garganica” - quotidianodirg : Elodie debutta al cinema con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa -