Covid Usa: triplicati contagi e raddoppiati decessi, il fallimento di Biden (Di giovedì 22 luglio 2021) Una delle prime promesse di Biden era stata quella di cambiare radicalmente la politica antiCovid di Trump e di accelerare la vaccinazione della popolazione. I risultati di tanto attivismo a favore della vaccinazioni si vedono in questi giorni: un fallimento totale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Una delle prime promesse diera stata quella di cambiare radicalmente la politica antidi Trump e di accelerare la vaccinazione della popolazione. I risultati di tanto attivismo a favore della vaccinazioni si vedono in questi giorni: untotale L'articolo proviene da Firenze Post.

Covid, l’Oms annuncia un piano d’indagine sull’origine del virus: Pechino “scioccata” Pechino non accetta i piani dell'Organizzazione mondiale della sanità per una nuova indagine in merito alle origini della pandemia di Covid ...

