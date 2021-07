Covid, nel Regno Unito 1,7 milioni di lavoratori in quarantena: trasporti in tilt e pub chiusi (Di giovedì 22 luglio 2021) «Ping». Una notifica, sul cellulare, è scatta l’isolamento. Gran parte della popolazione nel Regno Unito ha scaricato e utilizza l’app di tracciamento per contenere i contagi da Coronavirus. A differenza dell’italiana Immuni, l’app britannica sta assolvendo il compito di informare i cittadini se sono entrati a stretto contatto con una persona positiva. Il risultato è che circa 1,7 milioni di lavoratori, nella penultima settimana di luglio, dopo aver ricevuto la notifica sul telefonino risultano essere in quarantena. L’effetto secondario è una penuria incredibile di dipendenti per le più disparate ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) «Ping». Una notifica, sul cellulare, è scatta l’isolamento. Gran parte della popolazione nelha scaricato e utilizza l’app di tracciamento per contenere i contagi da Coronavirus. A differenza dell’italiana Immuni, l’app britannica sta assolvendo il compito di informare i cittadini se sono entrati a stretto contatto con una persona positiva. Il risultato è che circa 1,7di, nella penultima settimana di luglio, dopo aver ricevuto la notifica sul telefonino risultano essere in. L’effetto secondario è una penuria incredibile di dipendenti per le più disparate ...

