Coppia trovata morta a Ostia, ipotesi omicidio - suicidio (Di giovedì 22 luglio 2021) Aveva ferite da arma da taglio alla gola la 75enne trovata morta stamattina in casa a Ostia, mentre il marito 76enne era senza vita nel cortile interno del palazzo. L'ipotesi più accreditata al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Aveva ferite da arma da taglio alla gola la 75ennestamattina in casa a, mentre il marito 76enne era senza vita nel cortile interno del palazzo. L'più accreditata al ...

Advertising

iconanews : Coppia trovata morta a Ostia, ipotesi omicidio-suicidio - radioromait : Ostia, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio suicidio - AhiMaria1 : ?Lui 74 anni, accudiva la moglie allettata. Il marito muore x 1MALORE e la moglie MUORE DI STENTI.??Trovati 10 gg d… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Tricase, coppia di anziani trovata morta in casa: lui 75 anni lei 72 malata da tempo - Ilikepuglia : Salento, coppia di anziani trovata morta in casa: lei era malata da tempo -