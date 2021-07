Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo. Elisa Longo Borghini: “Percorso vicino a una classica nella seconda parte” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ciclismo sarà protagonista per tutti i Giochi Olimpici di Tokyo. Durante tutta la competizione che si svolgerà in Giappone, in tanti battaglieranno su strada, pista e mountain bike per numerose medaglie. Se ad aprire le Olimpiadi sarà in pratica la prova in linea maschile nella notte del 24 luglio, il giorno dopo sarà il turno della gara femminile. 137 chilometri dalla doppia interpretazione, con le temperature che iniziano ad alzarsi attorno all’ottantesimo chilometri: si comincia con il Doushi Road, 4,3 km al 6,1%. Subito dopo ci sarà un tratto in falsopiano seguito da un’altra montagna, il Kagosaka ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilsarà protagonista per tutti i Giochi Olimpici di. Durante tutta la competizione che si svolgerà in Giappone, in tanti battaglieranno su strada, pista e mountain bike per numerose medaglie. Se ad aprire lesarà in pratica la prova in linea maschilenotte del 24 luglio, il giorno dopo sarà il turno della gara. 137 chilometri dalla doppia interpretazione, con le temperature che iniziano ad alzarsi attorno all’ottantesimo chilometri: si comincia con il Doushi Road, 4,3 km al 6,1%. Subito dopo ci sarà un tratto in falsopiano seguito da un’altra montagna, il Kagosaka ...

