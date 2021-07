Celentano e Ornella Muti: un amore segreto e unica infedeltà (Di giovedì 22 luglio 2021) Per anni è stato il classico “segreto di Pulcinella“: tutti sapevano, ma nessuno ne parlava apertamente. Poi, nel 2014, Adriano Celentano, 82 anni, ha deciso di raccontare pubblicamente il tradimento consumato nei primissimi anni Ottanta con la collega Ornella Muti, 65, allora compagna di Andrea Facchinetti, nel periodo in cui lui era già sposato con Claudia Mori, 76. «Adriano è stato l’unica infedeltà della mia vita», ha voluto specificare l’attrice, che con “il Molleggiato” ha condiviso due set cinematografici, quello de Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, film del 1981 sul set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Per anni è stato il classico “di Pulcinella“: tutti sapevano, ma nessuno ne parlava apertamente. Poi, nel 2014, Adriano, 82 anni, ha deciso di raccontare pubblicamente il tradimento consumato nei primissimi anni Ottanta con la collega, 65, allora compagna di Andrea Facchinetti, nel periodo in cui lui era già sposato con Claudia Mori, 76. «Adriano è stato l’della mia vita», ha voluto specificare l’attrice, che con “il Molleggiato” ha condiviso due set cinematografici, quello de Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, film del 1981 sul set ...

