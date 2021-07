Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,5% (Di giovedì 22 luglio 2021) La seduta di Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice di riferimento il Ftse Mib sale dello 0,59% a 24.815 punti e sul listino si mettono in evidenza Stellantis (+1,1%) ed Exor (+1,25%). Bene anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) La seduta di Piazza Affari siin. L'indice di riferimento ilMib sale dello 0,59% a 24.815 punti e sul listino si mettono in evidenza Stellantis (+1,1%) ed Exor (+1,25%). Bene anche ...

