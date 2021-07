Battiti Live cambia giorno | quando va in onda?

(Di giovedì 22 luglio 2021) Cambio di programmazione per, programma musicale di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mediaset ha deciso di spostare lo show per evitare l'accavallamento con la finalissima di Temptation Island. Trasloco momentaneo o definitivo?di messa in: dalla prima serata del martedì si sposta a quella del giovedì. Lo show musicale di Italia 1, che vede al suo timone Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, tornerà in ...

Presentato aIl brano sarà presentato al pubblico durante la finale di '' ad Otranto in onda su Italia1 ad agosto, sarà inserita nella colonna sonora del film 'Ancora piu' ...Un nuovo cambio di programmazione dei canali Mediaset vede protagonista la kermesse musicale di2021 . Lo show che era stato collocato al martedì in prima serata su Italia1 dovrà cambiare giorno dimessa in onda per la prossima settimana e dunque dovremo pazientare per qualche giorno ...Beautiful angel è il nuovo singolo di Arianna, ispirato dal film "Scent of a woman". Ecco l'intervista alla cantante su Soundsblog.it ...Esce venerdi' 23 luglio "Ophelie", il nuovo singolo di Oscar Anton, cantautore parigino 24enne che ha conquistato il mercato globale con la hit "Bye Bye" (quasi cinque milioni di ascolti su Spotify, ...