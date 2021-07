Bab – Milano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Bab Via San Marco, 34 – 20121Tel. 02/83422356 Sito Internet: Tipologia: street food coreano Prezzi: set lunch 12/13,50€, kimbab 3/14€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Domenica; Mercoledì sera OFFERTADa Bab la pausa pranzo è un’ottima soluzione per un pasto sano, sfizioso ed economico. La formula proposta dalla casa è un mix di assaggi della cucina della Corea del Sud che prevedono due kimbab a scelta, simili ai maki giapponese, un piatto di noodles saltati (con verdure o carne) e un’insalatina con salsa di semi sesamo, il tutto accompagnato da un tè verde al riso soffiato. Per la nostra pausa abbiamo optato per entrambe le offerte assaggiando così le due varianti ...

