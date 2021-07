Atp Gstaad 2021: ritiro per infortunio di Griekspoor, Paire accede ai quarti di finale (Di giovedì 22 luglio 2021) Tallon Griekspoor è uscito di scena dall’Atp 250 di Gstaad 2021, nel modo più beffardo possibile. Dopo un inizio di match eccezionale al servizio, l’olandese ha sofferto a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, accusato dopo un vincente di dritto. Paire ha scardinato le tattiche offensive di Grieskspoor, ottenendo un fondamentale break per il 6-4 a chiudere il primo parziale; secondo set iniziato non con le migliori prospettive per il tennista dei Paesi Bassi, dal punto di vista umorale, anche per quanto concerne l’espressività facciale. Soltanto un 15, servizio vincente di ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Tallonè uscito di scena dall’Atp 250 di, nel modo più beffardo possibile. Dopo un inizio di match eccezionale al servizio, l’olandese ha sofferto a causa di unmuscolare alla coscia sinistra, accusato dopo un vincente di dritto.ha scardinato le tattiche offensive di Grieskspoor, ottenendo un fondamentale break per il 6-4 a chiudere il primo parziale; secondo set iniziato non con le migliori prospettive per il tennista dei Paesi Bassi, dal punto di vista umorale, anche per quanto concerne l’espressività facciale. Soltanto un 15, servizio vincente di ...

Advertising

sportface2016 : #AtpGstaad 2021: ritiro per infortunio muscolare di #Griekspoor, #Paire ai quarti - livetennisit : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Gianluca Mager (LIVE) - zazoomblog : Atp Gstaad 2021 il montepremi e il prize money - #Gstaad #montepremi #prize #money - Ubitennis : ATP Gstaad: La Francia torna vincente in Svizzera, Bautista-Agut saluta a sorpresa - zazoomblog : Atp Gstaad 2021: programma e orari di giovedì 22 luglio con Shapovalov - #Gstaad #2021: #programma #orari -