Alessio Zerbin al Frosinone: i dettagli dell'affare

Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli, continuerà la sua carriera con la maglia del Frosinone con la formula del prestito secco: è questo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale. Queste le sue parole: "Alessio Zerbin va al Frosinone con la formula del prestito secco. Non seguirà Modesto sulla panchina del Crotone: i due hanno lavorato insieme sia al Cesena che alla Pro Vercelli". L'esterno offensivo classe 1999 fu acquistato dal Napoli nel 2017 con la quale collezionò ben 51 presenze tra il Campionato Primavera, Torneo di Viareggio e ...

