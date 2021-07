Aic a giocatori | col vaccino tutelate voi | squadra e i cari

Advertising

Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti dell'anche nelle visite di questi giorni all'interno dei ritiri delle squadre di Serie A, che si stanno preparando all'inizio ...... ci sono però alcuniche non hanno aderito ai primi inviti delle società. La speranza è ... La Figc ha poi sollecitato le Leghe e l'a sensibilizzare i propri tesserati e definito un nuovo ...L’Assocalciatori scende in campo per sensibilizzare i giocatori del campionato italiano a vaccinarsi evitando di assumere posizioni ambigue o contrarie per tutelare se stessi, la squadra e i propri ca ...Vaccinarsi per tutelare se stessi, i compagni di squadra e le famiglie: è questa la raccomandazione messa nero su bianco dall'Assocalciatori in una lettera inviata ai propri iscritti lunedì, secondo q ...