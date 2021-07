20 anni fa moriva Montanelli, il ricordo di Mattarella: ‘Un maestro di scrittura’ (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – moriva 20 anni fa, alle 17,30 del 22 luglio 2001 nella clinica Madonnina di Milano, Indro Montanelli, il decano del giornalismo italiano. ”La mia vita professionale e’ la mia vita, tout court”, disse l’ultimo vero inviato d’assalto il giorno del suo ottantesimo compleanno. Ed e’ stato proprio cosi’. A ricordare Montanelli è anche il presidente della Repubblica. “Il ricordo di Indro Montanelli, a vent’anni dalla morte, suscita ancora intensa partecipazione, non soltanto in coloro che lo hanno conosciuto più da vicino, ma anche nei tanti che ne hanno apprezzato le ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA –20fa, alle 17,30 del 22 luglio 2001 nella clinica Madonnina di Milano, Indro, il decano del giornalismo italiano. ”La mia vita professionale e’ la mia vita, tout court”, disse l’ultimo vero inviato d’assalto il giorno del suo ottantesimo compleanno. Ed e’ stato proprio cosi’. A ricordareè anche il presidente della Repubblica. “Ildi Indro, a vent’dalla morte, suscita ancora intensa partecipazione, non soltanto in coloro che lo hanno conosciuto più da vicino, ma anche nei tanti che ne hanno apprezzato le ...

RaiNews : Il presidente della Repubblica ricorda una 'personalità di rilievo della cultura italiana' - Agenzia_Ansa : Moriva 20 anni fa, il 22 luglio 2001 nella clinica Madonnina di Milano, Indro Montanelli, il decano del giornalism… - SkyTG24 : Nella sua carriera ha recitato in oltre 20 pellicole, grazie alle quali ha fatto innamorare delle arti marziali il… - enricoavveduto : RT @Antonio79B: 'Passato per una ventina d'anni per fascista e negli ultimi dieci per comunista, me la rido di entrambe le etichette'. Ogg… - Alessan67153720 : RT @ilgiornale: A 20 anni dalla morte, in tanti dentro Forza Italia hanno voluto ricordare Indro Montanelli -