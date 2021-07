Voghera, assessore della Lega spara e uccide uno straniero in piazza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tragedia a Voghera dove, dopo una lite, l’assessore della Lega Massimo Adriatici ha sparato e ucciso uno straniero in piazza Una lite finita in dramma quella avvenuta ieri sera, poco dopo le ore 22, in piazza Meardi a Voghera. L’avvocato e assessore leghista alla sicurezza del Comune Massimo Adriatici ha aperto il fuoco e ucciso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tragedia adove, dopo una lite, l’Massimo Adriatici hato e ucciso unoinUna lite finita in dramma quella avvenuta ieri sera, poco dopo le ore 22, inMeardi a. L’avvocato eleghista alla sicurezza del Comune Massimo Adriatici ha aperto il fuoco e ucciso L'articolo proviene da Inews.it.

