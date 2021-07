Venezia 78 | ecco la giuria di Bong Joon-ho | da Chloé Zhao a Saverio Costanzo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Che Bong Joon Ho, Oscar per Parasite, fosse il presidente lo sapevamo già. Ma ora la Biennale, dopo aver comunicato il film d’apertura, ha reso pubblici tutti i giurati della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 1° all’11 settembre. Sarà a maggioranza femminile, com’è già stato all’ultimo Festival di Cannes. Quattro donne e tre uomini.

La Giuria78 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento - Premio per la ...di seguito la composizione delle giurie internazionali. Il presidente della Giuria del Concorso di78 è Bong Joon - ho " presidente (Corea del Sud), regista e sceneggiatore premio Oscar, ...Le ha fatto ecco Giovanni Dell’Olivo, direttore generale della Fondazione di Venezia: «Costruire una società sostenibile significa, oggi, - ha detto - lavorare per creare le fondamenta di una comunità ...Prestigioso riconoscimento per la scrittrice messinese Nadia Terranova che farà parte della giuria internazionale per la sezione Orizzonti alla 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia dall’1 a ...