Variante Delta, volano i nuovi contagi: «È già la quarta ondata del Covid» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima l?irruzione sulla scena della Variante Delta, poi il boom di casi - e anche di decessi - in Gran Bretagna. Quindi l?aumento progressivo dei contagi in mezza Europa. Infine una... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima l?irruzione sulla scena della, poi il boom di casi - e anche di decessi - in Gran Bretagna. Quindi l?aumento progressivo deiin mezza Europa. Infine una...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - Corriere : Il paradosso della prof: «Io, immunizzata e ora contagiata. Per la app sarei libera di uscire» - demian_online : RT @MilaSpicola: Che la variante Delta fosse molto più contagiosa delle altre lo si era detto già mesi fa. Un altro lockdown non lo reggiam… - Miniver841 : RT @icebergfinanza: Covid, il paradosso di una prof: «Io, vaccinata AstraZeneca e contagiata dalla variante Delta. Ma per l’app sarei… -