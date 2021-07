Variante Delta Lazio, “è sopra il 60%” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel Lazio la Variante Delta è superiore al 60%. Lo evidenzia l’Unità di crisi della Regione che in una nota: evidenzia “Si stanno sequenziando il 100% dei casi positivi e la Variante Delta ad oggi è superiore al 60%, per questo è importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale”. “L’incidenza nel Lazio dei casi positivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popoLazione over 50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10 volte l’incidenza complessiva. Questo significa che il virus sta circolando soprattutto tra i giovani ed è indispensabile ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nellaè superiore al 60%. Lo evidenzia l’Unità di crisi della Regione che in una nota: evidenzia “Si stanno sequenziando il 100% dei casi positivi e laad oggi è superiore al 60%, per questo è importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale”. “L’incidenza neldei casi positivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popone over 50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10 volte l’incidenza complessiva. Questo significa che il virus sta circolandottutto tra i giovani ed è indispensabile ...

