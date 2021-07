Vaccini, Moratti: 'Oltre 7 milioni di adesioni in Lombardia' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'La Lombardia ha superato il traguardo dei sette milioni di aderenti alle vaccinazioni'. Lo ha annunciato in una nota la vicepresidente della Regione Letizia Moratti, specificando che fino a mercoledì ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Laha superato il traguardo dei settedi aderenti alle vaccinazioni'. Lo ha annunciato in una nota la vicepresidente della Regione Letizia, specificando che fino a mercoledì ...

Advertising

DiversamenteAv1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Moratti: 'Oltre 7 milioni di adesioni in Lombardia' #vaccini - FLiotta_ : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Moratti: 'Oltre 7 milioni di adesioni in Lombardia' #vaccini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Moratti: 'Oltre 7 milioni di adesioni in Lombardia' #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini, Moratti: 'Oltre 7 milioni di adesioni in Lombardia' #vaccini - PoliticaNewsNow : Vaccini, Moratti: 'La Lombardia supera media italiana per copertura fasce 60-79 anni' -