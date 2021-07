Ufficiale: Como, ecco Stefano Gori per la porta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stefano Gori è ufficialmente un nuovo portiere del Como. Lo annuncia il club lombardo tramite i propri canali social: “Como 1907 comunica l’arrivo in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2022 del calciatore Stefano Gori. Portiere con oltre 50 presenze in Serie B”. Foto: Instagram Como L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021)è ufficialmente un nuovo portiere del. Lo annuncia il club lombardo tramite i propri canali social: “1907 comunica l’arrivo in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2022 del calciatore. Portiere con oltre 50 presenze in Serie B”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Como, Gori fra i pali. Arriva in prestito dalla Juventus - psb_original : UFFICLAE - Como, colpo per la porta: ecco Gori in prestito dalla Juventus U23 #SerieB - gilnar76 : Stefano Gori al Como, ora è ufficiale: i dettagli del trasferimento dalla #Juventus U23 #Finoallafine #Forzajuve… - MondoBN : UNDER 23, Ufficiale: Gori si trasferisce al Como - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juventus U23, Gori ceduto in prestito al Como -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Como Como, UFFICIALE: preso Gori per la porta Commenta per primo Il Como ha ufficializzato un nuovo acquisto. Dopo gli arrivi di Chajia, Varnier e Scaglia, i lariani annunciano l'arrivo in riva al Lago di Stefano Gori : il portiere, cresciuto tra Brescia e Milan, ...

Triathlon Sprint di Gravedona: un evento sportivo dal respiro culturale Claind srl sponsor ufficiale della manifestazione E' partita la macchina organizzativa della prima edizione del triathlon Sprint del territorio dell'Alto Lago di Como che si terrà il prossimo 19 settembre a Gravedona. ...

Ufficiale: Como, ecco Stefano Gori per la porta | Alfredo Pedullà alfredopedulla.com Pomigliano, altro rinforzo in difesa: arriva Varriale dal Como Il Pomigliano ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Marta Varriale come ulteriore rinforzo per la difesa. La classe '94 nella passata stagione.

Ufficiale – Salvi va al Legnago Attraverso un comunicato, il Legnago Salus rende noto l’acquisto dell’ormai ex centrocampista del Foggia: F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, dal Foggia Calc ...

Commenta per primo Ilha ufficializzato un nuovo acquisto. Dopo gli arrivi di Chajia, Varnier e Scaglia, i lariani annunciano l'arrivo in riva al Lago di Stefano Gori : il portiere, cresciuto tra Brescia e Milan, ...Claind srl sponsordella manifestazione E' partita la macchina organizzativa della prima edizione del triathlon Sprint del territorio dell'Alto Lago diche si terrà il prossimo 19 settembre a Gravedona. ...Il Pomigliano ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Marta Varriale come ulteriore rinforzo per la difesa. La classe '94 nella passata stagione.Attraverso un comunicato, il Legnago Salus rende noto l’acquisto dell’ormai ex centrocampista del Foggia: F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, dal Foggia Calc ...