Trentasettenne cinese colpito da una coltellata al petto | si indaga per suicidio

Ultime Notizie dalla rete : Trentasettenne cinese

IL GIORNO

Milano - Gli agenti della Squadra mobile stanno indagando sulla morte di un trentasettenne cinese, colpito da una coltellata al torace all'interno del locale contatori dello stabile in cui viveva con la moglie connazionale, in via Canonica a Chinatown. Stando alle prime informazioni, il corpo è stato ritrovato dalla moglie e da un amico nello scantinato, la pista privilegiata è che l'uomo abbia fatto tutto da solo.