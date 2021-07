Tragedia a San Felice Circeo: ha un malore in spiaggia e muore sul colpo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una Tragedia inspiegabile si è consumata oggi a San Felice Circeo. Non distante dal porto locale, in una spiaggia adiacente, una persona ha accusato un brutto malore poco prima delle 13, quando il sole era alto e rovente. Alla vista di quanto stava accadendo, i passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi e la Capitaneria di Porto Leuca Mare. Dopo pochissimi istanti è arrivato il 118 ma gli operatori sanitari, nonostante aver tentato di soccorrere vittima, non hanno potuto far altro che attestarne il decesso. Sul posto oltre al personale della Capitaneria di porto sono arrivati anche i Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unainspiegabile si è consumata oggi a San. Non distante dal porto locale, in unaadiacente, una persona ha accusato un bruttopoco prima delle 13, quando il sole era alto e rovente. Alla vista di quanto stava accadendo, i passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi e la Capitaneria di Porto Leuca Mare. Dopo pochissimi istanti è arrivato il 118 ma gli operatori sanitari, nonostante aver tentato di soccorrere vittima, non hanno potuto far altro che attestarne il decesso. Sul posto oltre al personale della Capitaneria di porto sono arrivati anche i Carabinieri ...

