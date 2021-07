Torna Elisabetta Canalis con Vite Da Copertina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Elisabetta Canalis Torna alla conduzione dopo 7 anni, nella nuova edizione di Vite da Copertina. Ecco le sue dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Quando Torna Elisabetta Canalis? L’abbiamo vista di recente con una campagna pubblicitaria. Ora Elisabetta Canalis Torna alla conduzione televisiva. A partire dal prossimo primo settembre sarà lei a condurrte la nuova edizione di Vite Da Copertina. La settima edizione del programma andrà in onda su Tv8 come leggiamo su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021)alla conduzione dopo 7 anni, nella nuova edizione dida. Ecco le sue dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Quando? L’abbiamo vista di recente con una campagna pubblicitaria. Oraalla conduzione televisiva. A partire dal prossimo primo settembre sarà lei a condurrte la nuova edizione diDa. La settima edizione del programma andrà in onda su Tv8 come leggiamo su ...

