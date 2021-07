Tom Clancy' s Elite Squad | dopo un anno dal lancio Ubisoft sta per chiudere i server

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tom'sè un titolo mobile lanciato in tutto il mondo nell'agosto 2020 ed è un gioco di ruolo d'azione free-to-play che riunisce giocatori di giochi come Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, HAWX ed EndWar. Tuttavia, un nuovo post sul sito ufficiale del gioco ha annunciato oggi che iverrchiusi. "È con grande tristezza che annunciamo che non rilasceremo più nuovi contenuti per", si legge nella dichiarazione. "L'aggiornamento di oggi sarà l'ultimo e il 4 ottobre 2021mo i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tom Clancy

Il CEO ha proseguito parlando dell'importanza del mercato dei free - to - play, e a quanto pare il nuovissimo's XDefiant rappresenta un primo passo in questa direzione. E per quanto ...Tra questi, il nuovo sparatutto free - to - play basato sull'universo di, il quale promette di fare "la guerra" a Call of Duty Warzone . Senza dimenticare neppure Assassin's Creed ...Ubisoft annuncia il nuovo FPS free-to-play Tom Clancy’s XDefiant, una miscela di adrenalinico combattimento in arena 6-v-6 con abilità di squadra. XDefiant sarà disponibile su PlayStation® 4, PlayStat ...Da una parte abbiamo un forte richiamo ai movimenti rapidi e veloci dei più recenti sparatutto, in forte antitesi con le calme e ragionate azioni a cui i Ghosts ci hanno abituato negli anni passati, e ...