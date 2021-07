Super Smash Bros. Ultimate, weekend evento: “In ossa e ossa” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non fatevi pigliare dalla scheletrite: il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate, tosto fino all’osso, è stato annunciato Dopo la ciccia offerta dagli Spiriti inediti di Sakuna: of Rice and Ruin, per il prossimo evento online del weekend il Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate si fa… tutt’ossa. La scrematura, con un titolo come “In ossa e ossa”, è ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non fatevi pigliare dalla scheletrite: il prossimodeldi, tosto fino all’osso, è stato annunciato Dopo la ciccia offerta dagli Spiriti inediti di Sakuna: of Rice and Ruin, per il prossimoonline delil Tabellone degli Spiriti disi fa… tutt’. La scrematura, con un titolo come “In”, è ...

Advertising

tuttoteKit : Super Smash Bros. Ultimate, weekend evento: “In ossa e ossa” #NintendoSwitch #SuperSmashBrosUltimate #tuttotek - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l’evento degli spiriti: In ossa e ossa - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l’evento degli spiriti: In ossa e ossa - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l’evento degli spiriti: In ossa e ossa - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l’evento degli spiriti: In ossa e ossa -