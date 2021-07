Stadio Roma, approvata la revoca delle delibere sull’interesse pubblico (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Roma ha constato la revoca delle delibere sull’interesse pubblico a Tor di Valle, per quanto concerne la questione Stadio. Sulla totalità dei votanti si contano 17 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, considerando la presenza di 19 consiglieri e l’assenza di 29 di essi. Come annunciato anche da Virginia Raggi, sindaco di Roma, tramite il proprio account Twitter, l’Assemblea Romana ha sancito quanto sopra riportato e vi è la concreta possibilità che possa instaurarsi un nuovo progetto per la società giallorossa. La prima cittadina di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Laha constato laa Tor di Valle, per quanto concerne la questione. Sulla totalità dei votanti si contano 17 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, considerando la presenza di 19 consiglieri e l’assenza di 29 di essi. Come annunciato anche da Virginia Raggi, sindaco di, tramite il proprio account Twitter, l’Assembleana ha sancito quanto sopra riportato e vi è la concreta possibilità che possa instaurarsi un nuovo progetto per la società giallorossa. La prima cittadina di ...

