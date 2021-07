Squalifica Corberi confermata in appello dal Tribunale Internazionale FIA

(Di mercoledì 21 luglio 2021)dalla gara di Lonato, valevole per il mondiale di Kart. Sospensione di 15 anni e interdizione da qualsiasi competizione organizzata dalla FIA o dall'Autorità sportiva nazionale per lo ...

Autosprint.it

...un avversario senza tuttavia essere oggetto di ulteriore. Altro punto della posizione difensiva, la valutazione della serie di episodi, scatenati dal contatto di Ippolito conal ...E' questo il pesantissimo verdetto della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, nei confronti del bresciano LucaLa pronuncia del 19 aprile era stata impugnata da Corberi, squalificato per 15 anni dalle competizioni sotto l'egida FIA o dell'Autorità sportiva nazionale. La posizione difensiva non ha spostato il g ...Il Tribunale Internazionale ha rigettato il ricorso in appello di Luca Corberi confermando la squalifica di 15 anni per il kartista italiano protagonista di una aggressione a Paolo Ippolito avvenuta n ...