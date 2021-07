Sequestrata in autogrill e stuprata lungo la A1: incubo per una 40enne campana (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un incubo per una 40enne campana, Sequestrata in autogrill a Terni e stuprata lungo la A1 dal compagno, anch’egli campano. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale Cassino, dopo che le forze dell’ordine avevano notato la macchina ferma su una piazzola di sosta. Gli agenti hanno notato la donna all’interno, con abiti strappati e piena di contusioni. L’uomo ha intercettato il pullman sul quale viaggiava la donna, pronta al ritorno da Rimini alla sua regione d’origine, l’ha presa con la forza, sfruttando una sosta del mezzo in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unper unaina Terni ela A1 dal compagno, anch’egli campano. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale Cassino, dopo che le forze dell’ordine avevano notato la macchina ferma su una piazzola di sosta. Gli agenti hanno notato la donna all’interno, con abiti strappati e piena di contusioni. L’uomo ha intercettato il pullman sul quale viaggiava la donna, pronta al ritorno da Rimini alla sua regione d’origine, l’ha presa con la forza, sfruttando una sosta del mezzo in ...

