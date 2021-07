Salvini difende l’assessore di Voghera | gli italiani votano questo clown?

Open_gol : Con l'assessore leghista arrestato per omicidio, il leader della Lega si riscopre garantista - repubblica : Delitto di Voghera, Salvini difende l'assessore: 'Altro che Far west, la difesa è sempre legittima' - gigi52335676 : Peggio del bounty killer di #Voghera c'è solo Salvini che lo difende - baccodough : @EnricoLetta lo so che hai già dimostrato simpatia per Salvini, e hai già trovato 1000 scuse per giustificare un go… - VincenzoMilani : RT @matteoricci: #voghera Un assessore della Lega spara e uccide una persona dopo un litigio. Salvini addirittura lo difende ??. Qui siamo o… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini difende

Dall'altra il leader del suo partito, Matteo, che loa prescindere solo perché la vittima ' era già noto in città e alle forze dell'ordine per violenze, aggressioni e atti osceni in ...Aggiornamento ore 14.33 Lui si, dice che il colpo è stato accidentale. E infatti saranno i ... Dache parla di legittima difesa al partito che dice che quel marocchino 'era noto in città'...È davanti al Bar Ligure di piazza Meardi a Voghera, nel Pavese, che martedì sera l'assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici, avvocato ed ex ufficiale di polizia giudiziaria, ha ucciso con ...Leggi anche Uccide 39enne in piazza a Voghera, arrestato… Leggi Ovvero, la legittima difesa si configura se sparo per evitare che qualcuno spari a me, o non ci sono altri mezzi per metterlo in fuga ed ...