Qualcomm crede negli indossabili | nuovi Snapdragon Wear in arrivoHDblog it

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La casa di San Diego conferma l’arrivo diSoC pere la creazione di un nuovo programma per i partnerRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Qualcomm crede negli indossabili: nuovi Snapdragon Wear in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm crede

HDblog

Come si apprende dal comunicato di, il programma è composto da produttori di dispositivi (ODMs), fornitori di servizi, player di piattaforma, venditori indipendenti di hardware e software (...All'interno abbiamo un SoCSnapdragon 870 , 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di memoria interna e batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 30W, che assicura un'autonomia di 12 ore per la ...La casa di San Diego conferma l'arrivo di nuovi SoC per indossabili e la creazione di un nuovo programma per i partner ...Il colosso delle comunicazioni presenta al Mobile world congress progetti anche con Tim e Fastweb per la quinta generazione di telecomunicazioni ...