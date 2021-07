Advertising

Leonardo_IT : #MedOrDay: la Fondazione Med-Or apre per la prima volta le porte per incontrare stakeholder italiani e internaziona… - comedian72 : RT @GermanoDottori: Vernissage della Fondazione Med-or, presieduta da Marco Minniti - italiaserait : Minniti: “Fondazione Med-Or piattaforma al servizio del sistema Paese” - fisco24_info : Minniti: 'Fondazione Med-Or piattaforma al servizio del sistema Paese': L'inaugurazione ieri sera della sede di Rom… - mittdolcino : RT @GermanoDottori: Vernissage della Fondazione Med-or, presieduta da Marco Minniti -

Ultime Notizie dalla rete : Minniti Fondazione

Adnkronos

Questo l'obiettivo dellaMed - Or del gruppo Leonardo indicato dal presidente Marconel corso dell'inaugurazione della sede a Roma avvenuta ieri sera e alla quale erano presenti, ...... il ministro del Lavoro Andrea Orlando; la ministra per il Sud Mara Carfagna; l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo; il presidente dellaMed Or, Marco; il ...È stata inaugurata ieri sera a Roma, nella bella sede di via Cola di Rienzo, la Fondazione Med Or, presieduta dall'ex ministro ...Da sinistra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; il ministro del Lavoro Andrea Orlando; la ministra per il Sud Mara ...