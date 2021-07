Metropolitana allagata dall’Alluvione in Cina (Video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cina Metropolitana allagata da alluvione mai vista una cosa simile in poche ore. Varie vittime. Video terribile Sono alcune decine le persone che hanno perso la vita in una vasta area Metropolitana allagata in Cina, dove si sono verificate precipitazioni torrenziali. Pioggia che sono state definite le peggiori degli ultimi trent’anni, anche se alcune fonti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021)da alluvione mai vista una cosa simile in poche ore. Varie vittime.terribile Sono alcune decine le persone che hanno perso la vita in una vasta areain, dove si sono verificate precipitazioni torrenziali. Pioggia che sono state definite le peggiori degli ultimi trent’anni, anche se alcune fonti

