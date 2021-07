M5S, Sganga candidata sindaca a Torino: scelta su SkyVote (Di mercoledì 21 luglio 2021) Valentina Sganga, attuale capogruppo di M5S in Consiglio comunale, è la candidata sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso la votazione su SkyVote. Sganga ha ottenuto il 54,24% dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Valentina, attuale capogruppo di M5S in Consiglio comunale, è ladiper il Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso la votazione suha ottenuto il 54,24% dei ...

