Lady Gaga e Tony Bennett insieme in concerto per l’ultima volta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lady Gaga e Tony Bennett tornano a duettare insieme. Ma per l’ultima volta. I due saranno sul palco del Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”. La prima data coincide con il 95esimo compleanno del crooner, che nel 2016 aveva rivelato di soffrire di Alzheimer. Dopo la morte di Dean Martin e Frank Sinatra, Bennett è l’ultimo grande crooner vivente. Nonostante la diagnosi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 luglio 2021)tornano a duettare. Ma per. I due saranno sul palco del Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato “One Last Time: An Evening withand”. La prima data coincide con il 95esimo compleanno del crooner, che nel 2016 aveva rivelato di soffrire di Alzheimer. Dopo la morte di Dean Martin e Frank Sinatra,è l’ultimo grande crooner vivente. Nonostante la diagnosi ...

Advertising

SkyTG24 : Lady Gaga annuncia due concerti con Tony Bennett - MusicalnewsC : Ha scritto Lady Gaga sul suo profilo Twitter .. Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno di Tony… - solospettacolo : Lady Gaga e Tony Bennett tornano assieme per ultimo concerto - MonstersNation_ : RT @VanityFairIt: Il 3 e il 5 agosto Tony Bennett e Lady Gaga si esibiranno sul palco del Radio City Music Hall di New York: saranno i loro… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Lady Gaga e Tony Bennett insieme in concerto per l'ultima volta #LadyGaga -