Incidente Verstappen, Allison: "Hamilton ha rispettato le linee guida FIA" (Di mercoledì 21 luglio 2021) "A mio avviso è stata una decisione dura infliggere la penalità, capisco che non tutti siano d'accordo ma ne resto convinto" . James Allison, in punta di linee guida sul "sorpasso perfetto" o sul ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) "A mio avviso è stata una decisione dura infliggere la penalità, capisco che non tutti siano d'accordo ma ne resto convinto" . James, in punta disul "sorpasso perfetto" o sul ...

Advertising

SkySportF1 : Incidente Verstappen-Hamilton, l'impressionante video di un tifoso in tribuna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - FormulaPassion : #F1: #Verstappen-#Hamilton, un contatto milionario per la #RedBull - sportface2016 : #F1, Helmut #Marko fa la conta dei danni dopo l'incidente tra #Verstappen e #Hamilton nel #BritishGP - FUnoAT : #F1 #FUnoAT Incidente Hamilton-Verstappen: Red bull avrebbe prove schiaccianti per il ricorso in appello - ilveggente_it : ??? #F1 #Verstappen contro #Hamilton, ancora polemiche. E nel frattempo le rispettive fidanzate si “sfidano” sui soc… -