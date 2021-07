Harry determinato a distruggere la reputazione di Carlo: ecco come (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la bomba sganciata da Harry con la notizia della pubblicazione della sua autobiografia in arrivo a ottobre, la Casa Reale inglese sta prendendo le misure per arginare le ricadute che queste memorie di Harry avranno sull’intera famiglia. Ad esserne il più preoccupato è il Principe Carlo, questo secondo alcune fonti reali amiche e vicine al futuro Re d’Inghilterra. Infatti, sempre stando a queste fonti, Carlo si dice essere “preoccupato per il percorso che Harry ha scelto“, soprattutto dopo la rivelazione circa le sue memorie. Leggi anche -> La casa reale trema: ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la bomba sganciata dacon la notizia della pubblicazione della sua autobiografia in arrivo a ottobre, la Casa Reale inglese sta prendendo le misure per arginare le ricadute che queste memorie diavranno sull’intera famiglia. Ad esserne il più preoccupato è il Principe, questo secondo alcune fonti reali amiche e vicine al futuro Re d’Inghilterra. Infatti, sempre stando a queste fonti,si dice essere “preoccupato per il percorso cheha scelto“, soprattutto dopo la rivelazione circa le sue memorie. Leggi anche -> La casa reale trema: ...

