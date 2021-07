Gli organi per i trapianti trasportati dai droni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sorvolano campi e coltivazioni, vengono utilizzati nelle guerre, nelle ricognizioni di terreni a rischio, in operazioni di spionaggio, per scattare fotografie altrimenti impensabili. E, in autunno, almeno a Torino, i droni saranno usati anche per trasportare organi, tessuti e campioni biologici da un ospedale all'altro, riducendo tempi e costi dei viaggi finalizzati ai trapianti.L'esperimento, per ora unico in Italia, si chiama INDOOR: sigla che sta per usING Drones fOr Organ tRansplantation. Dietro ci sono la Fondazione D.O.T (Donazione organi e trapianti), il Politecnico di Torino, la Città della Salute ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sorvolano campi e coltivazioni, vengono utilizzati nelle guerre, nelle ricognizioni di terreni a rischio, in operazioni di spionaggio, per scattare fotografie altrimenti impensabili. E, in autunno, almeno a Torino, isaranno usati anche per trasportare, tessuti e campioni biologici da un ospedale all'altro, riducendo tempi e costi dei viaggi finalizzati ai.L'esperimento, per ora unico in Italia, si chiama INDOOR: sigla che sta per usING Drones fOr Organ tRansplantation. Dietro ci sono la Fondazione D.O.T (Donazione), il Politecnico di Torino, la Città della Salute ...

