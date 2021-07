Giuffredi | “Mario Rui resterà a Napoli | non ha paura di un altro esterno sinistro”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 luglio 2021), agente tra gli altri diRui e Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte.Rui? Ilha semplicemente messo tutti i suoi calciatori sul mercato come disse De Laurentiis, compresoRui quindi. Ci sono stati sondaggi da alcune squadre turche ma sono nati e finiti lì. In questo momento gli accordi economici e il gradimento non ci sono. Storia nata e finita, credo cheRui. Se arrivasse un...