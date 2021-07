G20, Cingolani: “Scegliamo l’ambizione, la transizione non è un pranzo di gala” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Abbiamo scelto di far prevalere l’ambizione e di lavorare incessantemente a un documento comune tra tutti. Sappiamo bene che la transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in un’unica direzione, senza lasciare indietro nessuno”. Così il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in vista dell’apertura dei lavori del G20 Ambiente, Clima ed Energia, il 22 e 23 luglio a Napoli. La sostenibilità del Pianeta e la transizione ecologica sono centrali in questo G20. Mai come adesso nella storia, l’umanità si trova ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Abbiamo scelto di far prevaleree di lavorare incessantemente a un documento comune tra tutti. Sappiamo bene che laecologica non è undi, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in un’unica direzione, senza lasciare indietro nessuno”. Così il ministro dellaecologica Robertoin vista dell’apertura dei lavori del G20 Ambiente, Clima ed Energia, il 22 e 23 luglio a Napoli. La sostenibilità del Pianeta e laecologica sono centrali in questo G20. Mai come adesso nella storia, l’umanità si trova ...

