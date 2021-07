G20 a Napoli, de Magistris: “Cambiare rotta, siamo su orlo abisso” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Una transizione ecologica e un altro mondo sono possibili se oggi si cambia completamente rotta ma c’è un po’ di perplessità nell’affidare la cura e la medicina a chi ci ha portato sull’orlo dell’abisso”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Rainews24, in vista del G20 su ambiente ed energia che si apre domani in città. De Magistris ha riferito che l’amministrazione comunale, insieme ai movimenti, ai comitati e alle associazioni ha preparato un documento in cui sono indicate le linee affinchè ci possano essere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– ”Una transizione ecologica e un altro mondo sono possibili se oggi si cambia completamentema c’è un po’ di perplessità nell’affidare la cura e la medicina a chi ci ha portato sull’dell’”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, a Rainews24, in vista del G20 su ambiente ed energia che si apre domani in città. Deha riferito che l’amministrazione comunale, insieme ai movimenti, ai comitati e alle associazioni ha preparato un documento in cui sono indicate le linee affinchè ci possano essere ...

