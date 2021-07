Festa in un locale a Taranto finisce in sparatoria. 10 ragazzi sono rimasti feriti, uno è in gravi condizioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una Festa tra universitari a Taranto si è trasformata in tragedia; uno di loro ha aperto il fuoco contro gli altri e ha ferito una decina di persone, uno di loro è al momento ricoverato in gravi condizioni, e si troverebbe al momento in prognosi riservata. Sul caso indaga la Squadra Mobile e la Volante; una persona sarebbe stata fermata. sparatoria in un pub a Taranto Teatro della sparatoria tra studenti, un disco-pub di San Vito, Taranto. Stando alle prime informazioni trapelate, nel locale era stata organizzata una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unatra universitari asi è trasformata in tragedia; uno di loro ha aperto il fuoco contro gli altri e ha ferito una decina di persone, uno di loro è al momento ricoverato in, e si troverebbe al momento in prognosi riservata. Sul caso indaga la Squadra Mobile e la Volante; una persona sarebbe stata fermata.in un pub aTeatro dellatra studenti, un disco-pub di San Vito,. Stando alle prime informazioni trapelate, nelera stata organizzata una ...

