Ernest Hemingway | corrispondente di guerra e ‘Papa’ per la generazione perduta

"Il novelliere che sembrava aver rapito a Cechov e ad Hamsun l'arte di esprimere anche l'inesprimibile con le parole più semplici — in realtà con l'orchestrazione più raffinata, delizia e insieme croce e flagello di innumerevoli imitatori — l'amico di Pound, di Eliot e di Joyce, l'esteta e il letterato che per pudore si copriva del mantello dell'uomo di azione". Per definire Ernest Miller Hemingway si possono scegliere innumerevoli citazioni, ma per ritrarre un Nobel per la letteratura (1954) è giusto sceglierne un altro Eugenio Montale. 61 anni vissuti pericolosamente e finiti con un gesto tragico, che ben si addicevano all'etichetta di "poeta della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ernest Hemingway Quei grandi bugiardi spudoratamente sinceri Federico Fellini e Orson Welles mentivano per abbellire la realtà, Paolo Villaggio per non fare la dieta. Pupi Avati per non sentirsi vecchio. Ernest Hemingway per indossare le vesti da eroe di guerra. E quando Lucio Dalla diceva la verità nessuno gli credeva...

Almanacco del 20 - 07 - 2021 ore 07:30 ...ore dopo Neil Armstrong aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie un piccolo passo per l'uomo un grande balzo per l'umanità ci salutiamo con le parole di Ernest Hemingway ...

Ernest Hemingway, le sue frasi più memorabili - Foto Style Style Ernest Hemingway, le sue frasi più memorabili Il 21 luglio ricorrono i 122 anni dalla nascita di Ernest Hemingway. Per celebrarlo abbiamo raccolto alcune tra le sue frasi più memorabili ...

Quando Hemingway attraversò Sampierdarena e si fermò a mangiare a Sestri Sampierdarena viene già descritta come un sobborgo industriale: Hemingway e l'autista Guido l'attraversano in una giornata di forte maltempo, e poi si fermano a pranzare (non troppo bene, a giudicare ...

