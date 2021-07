Due cani bagnino salvano una15enne nelle acque di Palinuro - VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una quindicenne è stata salvata da due cani bagnino. E’ accaduto nel mare di Palinuro, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento. La ragazza si era tuffata in acqua in compagnia di alcune... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una quindicenne è stata salvata da due. E’ accaduto nel mare di, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento. La ragazza si era tuffata in acqua in compagnia di alcune...

