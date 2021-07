Detroit: Become Human, vendite a oltre 6 milioni di copie su PS4 e PC – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Detroit: Become Human fa registrare un altro incremento di vendite arrivando ora a oltre 6 milioni di copie tra PS4 e PC.. Detroit: Become Human continua a vendere bene, a quanto pare, considerando che Quantic Dream ha annunciato di aver superato di recente i 6 milioni di copie vendute per il gioco su PC e PS4, dunque con un buon andamento sul mercato anche ad anni di distanza dalla sua uscita originale. Lanciato nel 2018 come esclusiva PS4, Detroit: ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)fa registrare un altro incremento diarrivando ora aditra PS4 e PC..continua a vendere bene, a quanto pare, considerando che Quantic Dream ha annunciato di aver superato di recente i 6divendute per il gioco su PC e PS4, dunque con un buon andamento sul mercato anche ad anni di distanza dalla sua uscita originale. Lanciato nel 2018 come esclusiva PS4,: ...

Advertising

Brutosaaur : RT @Multiplayerit: Detroit: Become Human, vendite a oltre 6 milioni di copie su PS4 e PC - Multiplayerit : Detroit: Become Human, vendite a oltre 6 milioni di copie su PS4 e PC - PlanetR7_ : Detroit Become Human continua a vendere: raggiunto un totale di 6 milioni di copie - misteruplay2016 : Detroit Become Human ha venduto sei milioni di copie ed è il gioco Quantic Dream di maggior successo - GamingTalker : Detroit Become Human ha venduto 6 milioni di copie, lo annuncia Quantic Dream -