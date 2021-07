Ddl Zan, si va verso il rinvio a settembre: ora il Pd deve decidere che fare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come per magia, in realtà perché si intende di vicende parlamentari ampiamente previste, il ddl Zan è uscito dal calendario del Senato. Il provvedimento, che fino a ieri sembrava fondamentale per Letta, è stato sotterrato da oltre 1000 emendamenti della Lega, Fdi e Forza Italia. Ma anche 8 tra IV ed il gruppo delle Autonomie, guarda caso, proprio quelli sugli articoli 1,4,7 particolarmente attenzionati dagli aspiranti franchi tiratori del Pd e del M5S. Ma cominciamo dall’inizio: la conferenza dei capigruppo ha programmato i lavori dell’Aula fino alla fine di luglio, e del ddl Zan non c’è traccia. Manca all’appello la prima settimana di agosto, dove però sono già previsti i decreti sulla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come per magia, in realtà perché si intende di vicende parlamentari ampiamente previste, il ddl Zan è uscito dal calendario del Senato. Il provvedimento, che fino a ieri sembrava fondamentale per Letta, è stato sotterrato da oltre 1000 emendamenti della Lega, Fdi e Forza Italia. Ma anche 8 tra IV ed il gruppo delle Autonomie, guarda caso, proprio quelli sugli articoli 1,4,7 particolarmente attenzionati dagli aspiranti franchi tiratori del Pd e del M5S. Ma cominciamo dall’inizio: la conferenza dei capigruppo ha programmato i lavori dell’Aula fino alla fine di luglio, e del ddl Zan non c’è traccia. Manca all’appello la prima settimana di agosto, dove però sono già previsti i decreti sulla ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - davidefaraone : RT @agorarai: 'Gli emendamenti di Italia Viva vogliono comporre la frattura e permettere l'approvazione del DDL Zan in tempi brevi. Se si f… - Kerygma46 : @tempoweb Ferragni e Fedèz ... non capiscono un chèz. Fedèz e Ferragni ... non pensano al DDL Zan ..ma ai loro guadagni -